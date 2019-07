Tav: Bernini (FI), inutili piroette di Di Maio

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, rileva che "con una piroetta ad alta velocità, Di Maio ha subito lanciato - dopo il sì di Conte alla Tav – una sfida alquanto improbabile nel tentativo di uscire dal tunnel: vedremo chi in Parlamento starà con Renzi, Berlusconi eccetera, come se votare contro bastasse a salvarsi l’anima". "Se un Movimento che ha costruito le sue fortune sulla narrazione anti-Tav - dice in una nota - decide di restare nel governo che dà il via libera alla Tav per bocca del premier espresso da quello stesso Movimento, significa - evidenzia - che ormai la sua unica ragione sociale è diventata salvare le poltrone. Col caso eclatante del ministro Toninelli che con sciagurato tempismo ha appena licenziato l’unico commissario favorevole alla Tav, è stato poi smentito dal presidente del Consiglio e ha comunque deciso di non dimettersi".(Com)