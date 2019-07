Slovacchia: presidente Caputova a Parigi per incontrare l'omologo Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, si recherà oggi a Parigi per una visita di due giorni in Francia. Lo comunica l'agenzia di stampa "Tasr". Oggi nel pomeriggio sarà ricevuta all'Eliseo dal suo omologo francese, Emmanuel Macron. Come dichiarato da Martina Goffova, membro dell'ufficio stampa presidenziale, Caputova discuterà con Macron la situazione attuale dell'Unione europea e del gruppo di Visegrad, le relazioni bilaterali franco-slovacche e le opportunità di ulteriore collaborazione. Durante la sua visita nella capitale francese, il capo dello Stato slovacco depositerà anche dei fiori davanti alla sede del teatro Bataclan, dove il 13 novembre 2015 morirono 90 delle 130 vittime degli attentati di quel giorno a Parigi. Domani depositerà invece una corona di fiori presso il memoriale a Milan Rastislav Stefanik, tra i padri della Cecoslovacchia indipendente. (Vap)