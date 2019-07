Anac: Meloni, Cantone persona seria, ma meno burocrazia è strada maestra contro corruzione

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha osservato che "Raffaele Cantone è una persona di livello, che ha lavorato con assoluta dedizione e serietà e ha gestito al meglio uno strumento come l'Anac". Dai microfoni di "24 Mattino" su Radio24, la leader Fd'I ha poi aggiunto: "Sono però convinta che la strada intrapresa anche con Raffaele Cantone all'Anac per combattere la corruzione nella Pubblica amministrazione, in realtà, non sia la migliore. Si è lavorato per aggiungere ancora burocrazia e controlli, mentre la strada maestra per combattere e vincere la corruzione è togliere burocrazia e semplificare".(Rin)