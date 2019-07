Libia: Sarraj e incaricato d'affari Usa confermano necessità di fermare scontri a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Governo libico di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, e l’incaricato d’Affari degli Stati Uniti in Libia, Joshua Harris, hanno discusso della cooperazione in corso nella lotta al terrorismo tra i due paesi. Le due parti "hanno sottolineato l'importanza di un arresto immediato dei combattimenti a Tripoli e di un rapido ritorno al processo politico mediato dalle Nazioni Unite", ha detto l'ambasciata degli Stati Uniti in Libia in una nota. In precedenza, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Peter Bodde, “ha espresso tristezza per la profonda divisione che mina le prospettive di costruzione di un futuro migliore per tutti i libici, invitando tutte le parti a deporre le armi e tornare ai negoziati che porrebbero fine al ciclo di violenza in Libia".(Lit)