Editoria: Mollicone e Iannone (FdI), finalmente approvato credito d'imposta per pmi ed editori

- "Siamo soddisfatti dell'approvazione della misura del credito d'imposta sull'editoria al Senato nel dl Cultura". Lo hanno dichiarato i parlamentari di FdI Federico Mollicone, deputato capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, e Antonio Iannone, senatore componente della commissione Cultura ed Editoria. "La misura - hanno proseguito Mollicone e Iannone - incentiverà le aziende a investire nella pubblicità, beneficiando i settori coinvolti. Già alla Camera presentammo una pdl sottoscritta dai principali gruppi parlamentari per stabilizzare la misura e renderla permanente, trasformandola poi in un emendamento al dl Crescita dapprima sostenuto dal sottosegretario Crimi e poi misteriosamente scomparso dal provvedimento. Durante un nostro question time in commissione, inoltre, il sottosegretario affermò, anche per nostra richiesta, di voler rifinanziare la misura e renderla stabile. Fratelli d'Italia è stato, quindi, il primo partito a condurre la battaglia in ogni sede". "Ora -hanno concluso gli esponenti di FdI - finalmente ci saranno milioni di euro annuali per Pmi e startup, beneficiando anche in maniera indiretta l'editoria online, radio e tv."(Ren)