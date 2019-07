Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggiCOMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi effettua un sopralluogo su Via Walter Tobagi, angolo via dell'Usignolo – Roma (ore 10)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi inaugura la nuova ciclabile Nomentana. Via Nomentana, altezza di villa Torlonia – Roma (ore 18:30)REGIONE- L’assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, presenta la nuova edizione del bando per l’accesso al microcredito “Fondo Futuro”. Nel corso dell’evento, che sarà moderato dal presidente di Lazio Innova Paolo Orneli, saranno ascoltate le testimonianze dei vincitori delle passate edizioni. WeGil - largo Ascianghi, 5 - Roma (ore 11) (segue) (Rer)