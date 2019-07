Golfo: premier Iraq, "reazione positiva" di Teheran su idea di evitare escalation

- La posizione dell’Iraq in merito all’attuale crisi nel Golfo - ovvero evitare l’escalation - ha avuto “una reazione positiva” a Teheran. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, nel corso della consueta conferenza stampa del martedì. “Ho visitato la Repubblica islamica dell’Iran”, dove con il presidente Hassan Rohani “abbiamo discusso dell’attuale crisi, spiegando la nostra visione, che cerca di evitare l’escalation”, ha affermato Abdul Mahdi. Il capo dell’esecutivo di Baghdad si è recato a Teheran lo scorso 22 luglio, nel pieno delle tensioni regionali. L’ultimo atto dello scontro è rappresentato dal sequestro, lo scorso 19 luglio, di una petroliera battente bandiera britannica, la Stena Impero, da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran), dopo che avrebbe urtato un peschereccio. Nell’ambito dell’attività di mediazione dell’Iraq, lo scorso 22 luglio, Mahdi, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario della Difesa britannico, Penny Mordaunt, incentrato in particolar modo sugli sviluppi della situazione nel Golfo. Le due parti hanno evidenziato “la necessità di proteggere sicurezza e stabilità nel Golfo e in Medio Oriente” e ribadito “l’importanza della libertà di navigazione per tutti i paesi, nel rispetto del diritto internazionale”, impegnandosi a raggiungere tale “obiettivo comune”. Nel quadro della mediazione diplomatica per evitare l’escalation di tensione, il ministro degli Esteri dell'Oman, Youssef ben Alaoui Abdallah, si recherà sabato, 27 luglio, a Teheran. (Irb)