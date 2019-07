Camerun: rivolta detenuti a Yaoundé, governo accusa sostenitori oppositore Kamto

- Il governo del Camerun ha incolpato i sostenitori del leader dell'opposizione Maurice Kamto, attualmente agli arresti, per la rivolta avvenuta ieri all’interno del carcere di Kondengui, nella capitale Yaoundé. Stando a quanto riporta la stampa locale, un funzionario del governo, Jean Claude Tilla, ha visitato ieri la struttura e ha puntato il dito contro i sostenitori del Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc), definendoli gli istigatori della violenza. “Sappiamo che si nascondono dietro il problema anglofono per fomentare tali rivolte”, ha detto Tilla. Le forze di sicurezza del Camerun sono state dispiegate nella notte fra lunedì e martedì all’interno del carcere di Kondengui, nella capitale Yaoundé, per reprimere una rivolta di detenuti che protestavano contro la repressione nei confronti del movimento separatista anglofono e delle cattive condizioni interne alla struttura. Nella rivolta sono rimasti feriti decine di detenuti. In un video filmato dai detenuti e caricato su Facebook, i manifestanti scandiscono lo slogan “Ambazonia libera!” e lanciano detriti contro le forze di sicurezza all'interno del carcere, mentre in sottofondo si odono colpi di arma da fuoco spari e si intravedono pennacchi di fumo. Secondo quanto riferito dall’emittente statale “Crtv”, i detenuti hanno dato alle fiamme la biblioteca e un laboratorio situati all’interno della struttura. Il carcere, costruito nel 1969 per 1.500 persone, conta attualmente circa 9 mila detenuti, il 90 per cento dei quali non sono stati passati in giudicato. (segue) (Res)