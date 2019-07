Libia: inviato Onu Salamé invitato in Turchia

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, è stato invitato ufficialmente per una visita in Turchia. L’invito è arrivato ieri durante un incontro avuto a Tripoli con l’ambasciatore turco, Sarhan Askat. I due hanno discusso della situazione in Libia e degli sforzi della missione Onu per porre fine agli scontri in corso nella capitale e trovare una soluzione alla crisi libica.(Lit)