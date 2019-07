Napoli: Poggiani, situazione violenza in città fuori controllo

- "E' ritornata la violenza nel centro storico di Napoli. Forse, non se n'è mai andata". Lo ha dichiarato Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità di Napoli durante la trasmissione di Radio Crc "Barba e capelli". "Ricordiamo - ha proseguito Poggiani - le intimidazioni a Gino Sorbillo e altri avviati dagli interessi del racket. Le stese continuano e sono fatte da ragazzi giovani che hanno occupato il posto vacante lasciato dai big della camorra ma verranno arrestati e torneranno in carcere. Non ci è scappato il morto per poco. Quando li si chiama topi di fogna li si nobilita, anche. Mentre sparano, riescono a rubare un motorino lasciato per terra da un ragazzino impaurito. Ma che criminali siete? Faccio un invito a questi ragazzetti perché un lavoro di 200/300 euro glielo trovo io. La situazione è fuori controllo perché anche ieri sera mentre guardavo la tv mi hanno chiamato e confermato che c'erano degli scooter con caschi integrali in giro per il rione. E' il momento che la città si schieri tutta perché è una situazione da risolvere. Abbiamo affrontato battaglie più importanti e ce la faremo. Ieri mattina, sono stato dal sindaco De Magistris e l'ho trovato preoccupato. Abbiamo miliardi di euro di evasione, di nero, di affari loschi e il governo si fossilizza sui migranti. Per il Sud, questo governo e i precedenti cosa hanno fatto? Qual è il piano per andare a recuperare questi miliardi?" (Ren)