Stati Uniti-Nigeria: Washington impone restrizioni sui visti a chi mina processo democratico

- Gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni sui visti ai cittadini nigeriani ritenuti “responsabili di minare il processo democratico” in Nigeria. In una dichiarazione diffusa oggi, il dipartimento di Stato ha annunciato misure che si applicheranno anche a coloro che hanno organizzato violenze legate alle elezioni generali del febbraio scorso, vinte dal presidente uscente Muhammadu Buhari. I nomi di coloro che sono stati colpiti dal provvedimento non sono stati resi noti, tuttavia la nota sottolinea che le sanzioni sono specifiche per determinati individui e non dirette al popolo nigeriano o al neoeletto governo. “Questi individui hanno operato impunemente a spese del popolo nigeriano e hanno minato i principi democratici e i diritti umani”, afferma la dichiarazione. Non è la prima volta che gli Stati Uniti sollevano preoccupazioni circa la situazione della sicurezza e dei diritti umani in Nigeria. Durante una visita in Nigeria in vista delle elezioni del 2015, l'allora segretario di Stato John Kerry minacciò la revoca dei visti Usa a chiunque fosse stato coinvolto in violenze politiche. Eletto per la prima volta nel 2015, Buhari ha vinto le elezioni presidenziali del 23 febbraio scorso con il 56 per cento dei voti contro il 41 per cento del suo principale sfidante, l’ex vicepresidente Atiku Abubakar, candidato del Partito democratico popolare (Pdp), il quale ha tuttavia presentato ricorso denunciando presunti brogli nelle operazioni di voto. (Res)