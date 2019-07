India: Karnataka, il Bjp si prepara a chiedere il mandato di governo

- All’indomani della caduta del governo di coalizione dello Stato indiano del Karnataka tra il Janata Dal Secular (Jds) e il Congresso nazionale indiano (Inc), che ha perso la maggioranza nell’assemblea legislativa, il Partito del popolo indiano (Bjp) si prepara a chiedere l’incarico per il suo presidente statale, B. S. Yeddyurappa. Il segretario statale del Bjp, C. T. Ravi, ha annunciato per oggi una riunione, cui dovrebbe seguire la richiesta del mandato al governatore, Vajubhai Vala. Prima dell’incontro con Vala, Yeddyurappa dovrebbe incontrare il primo ministro del governo centrale, Narendra Modi, e il ministro dell’Interno, Amit Shah. Ieri il leader del Jds, H. D. Kumaraswamy, alla guida del governo da 14 mesi, è uscito sfiduciato dal voto sulla mozione di fiducia, ottenendo 99 voti favorevoli contro i 105 contrari del Bjp; avrebbe avuto bisogno di 103 voti, essendo i presenti in aula 205 e gli assenti venti (17 tra Congresso e Jds, due indipendenti e un deputato del Bsp, il Partito della società maggioritaria). (segue) (Inn)