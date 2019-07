India: Karnataka, il Bjp si prepara a chiedere il mandato di governo (2)

- Ieri il Bjp via Twitter ha definito la caduta del governo “una vittoria del popolo del Karnataka”. Rahul Gandhi, presidente del Congresso, ha commentato in modo opposto: “Dal primo giorno, l’alleanza Congresso-Jds in Karnataka è stata il bersaglio di interessi consolidati, sia all’interno che fuori, che hanno visto l’alleanza come una minaccia e un ostacolo nel loro cammino verso il potere. La loro avidità oggi ha vinto. La democrazia, l’onestà e il popolo del Karnataka hanno perso”. La sorella e dirigente Priyanka Gandhi, segretaria generale dell’Uttar Pradesh orientale, ha aggiunto: “Un giorno il Bjp scoprirà che non è possibile comprare tutto, che non è possibile opprimere tutti e che ogni menzogna alla fine viene scoperta. Fino ad allora suppongo che i cittadini del nostro paese dovranno sopportare la loro corruzione sfrenata, lo smantellamento sistematico delle istituzioni che proteggono gli interessi delle persone e l’indebolimento di una democrazia che ha richiesto decenni di lavoro e sacrificio per essere costruita”. (segue) (Inn)