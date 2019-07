India: Karnataka, il Bjp si prepara a chiedere il mandato di governo (4)

- Kumar ha replicato di essersi preso del tempo per accertare la volontarietà e autenticità delle intenzioni dei legislatori dimissionari e per esaminare le richieste di decadenza. Convocato dalla Corte, ha spiegato di essere costituzionalmente vincolato a decidere in merito alle richieste di decadenza ricevute dai partiti di appartenenza dei deputati prima di valutare le dimissioni. Nel paese, infatti, esistono norme anti-defezione, valide sia per il parlamento federale che per le assemblee statali, volte a impedire che un legislatore venga meno alla lealtà verso il proprio partito a causa di ricompense o altri vantaggi, consentendo al partito di origine di chiederne la decadenza. La Corte ha emesso un ordine provvisorio per preservare “l’equilibrio costituzionale” nel Karnataka, stabilendo che al presidente dell’assemblea legislativa statale non può essere imposta una scadenza per decidere se accogliere o respingere le dimissioni rassegnate da alcuni deputati, ma anche che i legislatori dimissionari non possono essere costretti a partecipare al voto di fiducia. (segue) (Inn)