India: Karnataka, il Bjp si prepara a chiedere il mandato di governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta del governo del Karnataka è un duro colpo per il Congresso, dopo la sconfitta nelle elezioni federali di aprile-maggio. L’esperimento politico dell’alleanza col Jds ha avuto vita breve: poco più di un anno fa quella vicenda politica aveva superato i confini dello Stato, imponendosi all’attenzione nazionale, come oggi la fine di quell’esperienza. Il Bjp era emerso come partito di maggioranza relativa dalle elezioni statali del 12 maggio 2018, avendo ottenuto 104 seggi, rispetto ai 40 del 2013. Il Congresso, progressista e laico, che guidava l’esecutivo uscente, si era ridimensionato considerevolmente, da 122 a 78 seggi. Il Jds, socialdemocratico e social-liberista, si era confermato al terzo posto, con 37 seggi. Tuttavia, il Congresso, con una mossa a sorpresa volta a impedire al Bjp di andare al potere, aveva offerto e concluso un accordo col Jds. (segue) (Inn)