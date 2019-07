India: Karnataka, il Bjp si prepara a chiedere il mandato di governo (6)

- Il Karnataka, nell’India sud-occidentale, istituito nel 1956, con capoluogo Bangalore, conta più di 60 milioni di abitanti, due terzi dei quali parlano il kannada, la lingua ufficiale, appartenente alla famiglia dravidica. L’induismo è la religione più diffusa (oltre l’80 per cento). Più della metà della forza lavoro è impiegata nell’agricoltura, che dipende dai monsoni. Tuttavia, lo Stato è anche un importante hub manifatturiero per le aziende pubbliche. Dagli anni Ottanta ha assunto un ruolo guida nel campo delle tecnologie informatiche. Nel Karnataka, inoltre, si trova il più grande distretto del paese nelle biotecnologie. Di rilievo anche il settore bancario. Sono numerose, infine, le attrazioni turistiche, naturali e culturali. Le rovine di Vijayanagar, capitale dell’ultimo grande regno indù del Deccan, ad Hampi, e il complesso di templi di Pattadakal sono inseriti nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)