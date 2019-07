Corea del Sud-Usa: consigliere sicurezza nazionale Bolton in visita a Seul (6)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato domenica 23 giugno, prima di imbarcarsi in un viaggio ufficiale in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che quei due paesi mediorientali sono “grandi alleati nella sfida posta dall’Iran”, ed ha menzionato la creazione di una “coalizione globale” contro il regime degli ayatollah. Commentando le gravissime tensioni emerse tra Washington e Tehran nelle scorse settimane, culminate nell’abbattimento di un drone Usa e nella decisione del presidente Donald Trump di sospendere all’ultimo minuto una rappresaglia militare contro la Repubblica islamica, Pompeo ha detto che “parleremo (ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi) per assicurarci di essere strategicamente allineati, e per assemblare una coalizione globale (...) estesa non solo agli Stati del Golfo, ma a Asia ed Europa”. Tale coalizione, ha detto Pompeo, sarà composta di Stati che “comprendono la sfida che ci troviamo ad affrontare, e sono pronti a respingere il primo Stato sponsor mondiale del terrore”. (Git)