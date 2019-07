Cina: premier Li, Shanghai sia esempio di ulteriori riforme e aperture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del Comitato finanziario del Consiglio di Stato cinese ha annunciato 11 misure per promuovere l'ulteriore apertura del settore finanziario la scorsa settimana, con l'obiettivo di aprire ulteriormente il mercato finanziario cinese al mondo. "La protezione dei dati è essenziale quando si applicano i big data per promuovere il servizio governativo e per soddisfare le richieste del pubblico con i supporti di Internet. È importante per delegare il potere, migliorare le normative e aggiornare i servizi di Shanghai", ha aggiunto Li. (Cip)