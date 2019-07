Cina: ministero Industria, Pechino non vede grandi uscite di produzione manifatturiera (2)

- "Con il suo enorme mercato interno, il sistema industriale completo, le infrastrutture efficienti e l'applicazione di nuove tecnologie, la Cina è ancora una delle destinazioni di investimento più interessanti al mondo", ha aggiunto Xin, citando l'afflusso di investimenti esteri in controtendenza nel settore manifatturiero del paese. "Nel 2018, il settore ha visto il 23 per cento in più di investimenti esteri in uso effettivo su base annua, in contrasto con un declino globale degli investimenti diretti esteri", ha detto Xin, aggiungendo che il settore manifatturiero high-tech della Cina è stato destinatario del 13,4 per cento in più di tali investimenti nel periodo gennaio-giugno periodo di quest'anno. Il viceministro ha inoltre rimarcato che la Cina approfondirà l'apertura del proprio settore manifatturiero, tratterà le imprese nazionali e straniere su un piano di parità e rafforzerà ulteriormente il fascino del suo ambiente di investimento e sviluppo. (segue) (Cip)