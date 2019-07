Cina: ministero Industria, Pechino non vede grandi uscite di produzione manifatturiera (8)

- Durante il suo intervento al Forum di Dalian, martedì scorso, il premier Li ha anche tentato di fugare i dubbi in merito all'andamento tendenziale dell'economia cinese, che si sono intensificati di recente con l'uscita dal paese di colossi stranieri della distribuzione come Carrefour e Takashimaya. Li ha definito l'economia cinese "generalmente stabile", e menzionato una serie di indicatori positivi, incluso il basso tasso di disoccupazione e la vitalità dell'ambiente delle startup. Al contempo, il premier cinese ha esibito minore ottimismo rispetto al Forum Boao per l'Asia dello scorso marzo, quando aveva dichiarato che la ripresa dell'economia cinese nel primo trimestre 2019 aveva ecceduto le aspettative di Pechino. A Dalian Li ha preso atto dei danni arrecati all'economia cinese dal conflitto commerciale con gli Stati Uniti, delle "pressioni ribassiste" che gravano sulla seconda economia asiatica, e del rallentamento delle esportazioni e degli investimenti da parte delle aziende straniere. (Cip)