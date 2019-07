Cina: ministero Esteri, nessun legame tra la violenza di Hong Kong e la libertà di parola

- I nuovi episodi di violenza verificatisi nella regione amministrativa speciale di Hong Kong nel fine settimana non hanno nulla a che fare con la libertà di parola o di riunione, ma sono atti illeciti che sfidano il principio di "un paese, due sistemi". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, dopo che il dipartimento di Stato Usa ha espresso preoccupazione per le recenti proteste di Hong Kong e ha esortato il governo della regione a rispettare la libertà di parola e di riunione delle persone. Nella conferenza stampa quotidiana del ministero a Pechino, Hua ha sottolineato che gli atti illeciti a Hong Kong hanno minato lo stato di diritto della città e violato la Legge fondamentale della regione, così come altre locali. Il portavoce ha sottolineato che il governo centrale cinese sostiene il governo della regione nell'esercizio della governance basata sulla legge, e la polizia nel consegnare i trasgressori alla giustizia in conformità con le leggi per salvaguardare dell'ordine di Hong Kong. (segue) (Cip)