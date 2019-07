Cina: ministero Esteri, nessun legame tra la violenza di Hong Kong e la libertà di parola (3)

- La Cina ha accusato funzionari statunitensi di essere dietro le violente proteste delle ultime settimane a Hong Kong, ed ha inviato un avvertimento a Washington a non tentare di influenzare la situazione in loco. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato ieri che l'omologo cinese Xi Jinping ha agito "in modo molto responsabile" nei confronti delle proteste di Hong Kong per il disegno di legge di estradizione dalla regione alla Cina continentale. In merito all'andamento dei negoziati sul commercio con la parte cinese, Trump ha affermato: "Al momento stiamo lavorando ad accordi commerciali. Vedremo cosa succede". "So che questa è una situazione molto importante per il presidente Xi", ha detto Trump, aggiungendo che "la Cina potrebbe fermarli se volesse". "Penso che il presidente Xi abbia agito in modo molto responsabile. Spero che farà la cosa giusta", ha aggiunto Trump. (segue) (Cip)