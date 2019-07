Cina: ministero Esteri, nessun legame tra la violenza di Hong Kong e la libertà di parola (7)

- Il governatore di Hong Kong ha invitato le persone di ogni ceto sociale a sostenere lo stato di diritto e a dire di no alla violenza. Lam ha anche condannato fermamente gli atti violenti che si sono verificati nello Yuen Long dei Nuovi Territori di Hong Kong, affermando che il governo non risparmierà alcuno sforzo per investigare, dare seguito e affrontare gli accadimenti in conformità con la legge. "Hong Kong è una società con stato di diritto e non tollererà alcun atto violento. La violenza non è una soluzione a nessun problema; la violenza genererà solo più violenza e, alla fine, l'intera Hong Kong e il suo popolo ne soffriranno", ha sottolineato Lam. (segue) (Cip)