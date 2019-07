Cina: ministero Esteri, nessun legame tra la violenza di Hong Kong e la libertà di parola (8)

- Migliaia di cittadini di Hong Kong sono tornati a manifestare domenica pomeriggio contro il disegno di legge sull'estradizione e per l'istituzione di commissione d'inchiesta sull'uso della forza da parte della polizia nelle precedenti manifestazioni. I partecipanti hanno chiesto il ritiro del progetto normativo, al momento sospeso, e il rilascio incondizionato di tutti i manifestanti arrestati, oltre al suffragio universale per l'elezione di rappresentanti senza restrizioni da parte di Pechino. La mobilitazione è stata convocata dal Fronte civile per i diritti umani (Chrf) con un percorso dalla Baia di Causeway alla sede della Corte di ultimo appello, nel centro della città. La polizia, però, ha chiesto che la marcia si arrestasse nel quartiere di Wan Chai, ma quel limite è stato oltrepassato. (segue) (Cip)