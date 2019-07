Cina-Emirati: dichiarazione congiunta su rafforzamento partenariato strategico globale

- Cina e Emirati Arabi Uniti (Eau) hanno rilasciato ieri, martedì 23 luglio, una dichiarazione congiunta sul rafforzamento del loro partenariato strategico globale. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che le due parti renderanno prioritario lo sviluppo del partenariato strategico e rafforzeranno la cooperazione su questioni internazionali e regionali. In base all'accordo, le due nazioni si presteranno reciproco sostegno su questioni relative alla sovranità nazionale, all'indipendenza, all'integrità territoriale e alla sicurezza. La stampa cinese riferisce che gli Emirati Arabi Uniti apprezzano molto gli sforzi della Cina per promuovere l'unità e l'armonia etnica, e sostengono le misure del governo di Pechino volte a salvaguardare la sicurezza nazionale, la stabilità e la tranquillità regionale. Al contempo, la Cina sostiene gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per salvaguardare la sovranità nazionale, l'unità e l'integrità territoriale. Le due parti hanno inoltre annunciato che approfondiranno ulteriormente la cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e rafforzeranno la cooperazione in tutti i settori del partenariato strategico globale. (segue) (Cip)