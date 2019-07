Cina-Emirati: dichiarazione congiunta su rafforzamento partenariato strategico globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi ha dichiarato di voler collaborare con lo sceicco Mohammed per garantire che la partnership produca nuovi risultati a beneficio delle popolazioni dei due paesi nelle attuali circostanze complicate e instabili. Xi ha affermato che la Cina considera gli Emirati un importante partner cooperativo strategico in Medio Oriente e sostiene gli sforzi di quest'ultimo per salvaguardare la propria sovranità nazionale, gli interessi di sicurezza e sviluppo, nonché il suo ruolo crescente in ambito regionale e negli affari internazionali. "La parte cinese è pronta a intensificare il coordinamento e la cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti per salvaguardare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro, sostenere l'ordine internazionale basato su diritto internazionale e multilateralismo, equità e giustizia e promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità", ha detto Xi. (segue) (Cip)