Cina-Emirati: dichiarazione congiunta su rafforzamento partenariato strategico globale (5)

- Durante i colloqui, Xi ha affermato che la Cina sostiene gli Emirati nell'apertura dell'insegnamento della lingua cinese nelle sue 200 scuole. Sull'antiterrorismo e la cooperazione in materia di sicurezza, Xi ha espresso gratitudine per il sostegno degli Emirati Arabi Uniti alle questioni relative allo Xinjiang e ha mostrato il fermo sostegno della Cina agli sforzi emiratini per combattere gli estremisti religiosi. Sottolineando l'importanza della pace e della stabilità nella regione del Golfo Persico per il Medio Oriente e per il mondo intero, Xi ha affermato che la regione dovrebbe essere una "oasi di sicurezza" piuttosto che una nuova "fonte di tumulto". (segue) (Cip)