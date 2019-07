Cina-Emirati: dichiarazione congiunta su rafforzamento partenariato strategico globale (9)

- "Gli Emirati Arabi Uniti sostengono la grande iniziativa di costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità proposta dal presidente Xi, apprezzano la politica responsabile della Cina negli affari internazionali, in particolare nel Medio Oriente e nella regione del Golfo, e accoglie con favore il ruolo importante della Cina nel mantenimento della pace e della stabilità in Medio Oriente, ha affermato lo sceicco Al Nahyan. Xi ha dichiarato che i colloqui sono stati fruttuosi e di grande successo e che le parti hanno assistito alla cerimonia di scambio di numerosi accordi bilaterali di cooperazione, che hanno un contenuto ricco e coprono campi più ampi. (segue) (Cip)