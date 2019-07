Vietnam: giro di vite su spedizioni tese a eludere tariffe Usa (7)

- L’economia del Vietnam crescerà a tassi sino al 6,5 per cento nell’arco dei prossimi 10 anni, e supererà per dimensioni quella di Singapore entro il 2029, secondo le stime formulate da Dbs Bank, parte di Dbs Group Holdings. Fondamentali inclusi il potenziamento della produttività e delle infrastrutture, nel contesto del conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, hanno fatto del Vietnam uno delle principali destinazioni mondiali degli investimenti esteri diretti: una tendenza destinata a confermarsi nei prossimi anni, secondo l’economista senior di Dbs, Irvin Seah. Un rapporto firmato dall’economista afferma che il pil vietnamita ha un potenziale di crescita annuo compreso tra il 6 e il 6,5 per cento a medio termine, con il 5,5 per cento proveniente dalla crescita della produttività, e il rimanente 1 per cento dall’aumento a breve termine della popolazione in terrà da lavoro. Ad oggi l’economia del vietnam è pari per dimensioni a circa il 69 per cento di quella di Singapore. (segue) (Fim)