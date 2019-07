Vietnam: giro di vite su spedizioni tese a eludere tariffe Usa (9)

- Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina continua a giovare all’economia del Vietnam, paese destinatario di molte aziende che stanno lasciando la Cina continentale per sottrarsi ai dazi statunitensi. Il prodotto interno lordo reale del Vietnam è aumentato del 6,79 per cento nei soli primi tre mesi del 2019, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo di Hanoi lo scorso fine settimana. Il dato trimestrale è il secondo tra i migliori registrati dal paese nell’ultimo decennio, superato solo dalla crescita del 7,45 per cento conseguita nel primo trimestre dello scorso anno. Il periodo gennaio-febbraio ha segnato un rallentamento rispetto al trimestre precedente: tra ottobre e dicembre la crescita dell’economia vietnamita era stata del 7,31 per cento; il confronto non tiene conto però del fatto che nel 2018 il pil del paese è cresciuto complessivamente del 7,08 per cento, il tasso di crescita annua più elevato dalla crisi economica globale del 2008. (Fim)