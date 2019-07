Corea del Nord: Kim Jong-un ispeziona cantiere nuovo sottomarino lanciamissili (7)

- Il faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che si è tenuto domenica, 30 giugno, al confine tra le due Coree, ha rappresentato un inatteso successo d’immagine per l’inquilino della Casa Bianca, che soltanto il giorno prima aveva concordato la ripresa dei negoziati commerciali con la Cina con l’omologo cinese Xi Jinping, a margine del summit G20 di Osaka. L’incontro avvenuto a Panmunjon, lungo il confine militarizzato tra le due Coree, si è aperto con l’invito di Kim a Trump ad attraversare il confine: questi è divenuto così il primo presidente Usa nella storia a calcare il suolo nordcoreano. Il successivo colloquio tra i due leader, che era stato inizialmente programmato come un semplice scambio di convenevoli, è proseguito per quasi un’ora, ed è culminato con l’annuncio del rilancio dei negoziati per la denuclearizzazione della Penisola coreana. Si tratta di uno sviluppo inatteso, anche se i negoziatori incaricati di tracciare un percorso verso la rinuncia di Pyongyang al suo arsenale atomico si trovano ancora di fronte a un compito assai arduo. (Git)