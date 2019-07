Usa: Senato approva legge che assicura fondo permanente per vittime 11 settembre (2)

- Il fondo era stato originariamente chiuso nel 2004 e riaperto sotto l'amministrazione Obama. Il termine per la presentazione delle richieste di risarcimento, in base all'ultima autorizzazione, era stato fissato a dicembre 2020. Il mese scorso, il comico Jon Stewart si era unito alla battaglia portata avanti da alcuni dei primi soccorritori che erano accorsi sui luoghi degli attacchi, insieme ai sopravvissuti, a una vedova e ad altri per fare pressione su un gruppo di legislatori della Camera per autorizzare nuovamente il finanziamento del fondo. Uno di quei primi soccorritori, il detective in pensione del dipartimento di polizia di New York, Luis Alvarez, è deceduto per complicazioni legate al cancro, due settimane prima che la Camera approvasse la legge. (Was)