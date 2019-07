Brasile: Bolsonaro inaugura aeroporto Glauber Rocha nello stato di Bahia

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha inaugurato oggi, 23 luglio, l'aeroporto Glauber Rocha, nel municipio di Vitória da Conquista, nello stato di Bahia. Nel suo discorso, il capo dello Stato ha affermato di aver ordinato ai ministri del proprio governo di non lasciare lavori pubblici incompiuti nel paese. "Non ci saranno più opere elettorali nel mio governo. Completeremo tutti i lavori avviati e non conclusi", ha detto Bolsonaro. Il presidente ha sottolineato che l'aeroporto Glauber Rocha porterà molti benefici alla regione in termine di aumento dei flussi turistici. Secondo il ministero delle Infrastrutture, le operazioni dei voli commerciali dovrebbero iniziare già giovedì 25 luglio. Il nuovo aeroporto potrebbe ricevere sin da subito aeromobili di grandi dimensioni, visto anche il fatto che si trova molto vicino all'autostrada Br 116, e ad appena 10 chilometri dal centro di Vitória da Conquista. Il valore totale dell'opera è stimato in 105,8 milioni di real (25,2 milioni di euro). (segue) (Brb)