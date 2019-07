Brasile: Bolsonaro inaugura aeroporto Glauber Rocha nello stato di Bahia (2)

- Secondo il ministero delle Infrastrutture il nuovo aeroporto è essenziale per l'integrazione dello stato di Bahia. "Questo è il più grande progetto di aviazione regionale in Brasile. E il governo federale ha portato a termine questi lavori, dimostrando che le infrastrutture per noi sono una questione di stato", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Tarcisio Gomes de Freitas, in una nota. "È il risultato di uno sforzo collettivo. Questa importante infrastruttura è ora consegnata alla società bahiana". (Brb)