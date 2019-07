Usa: Trump fa causa ai Democratici per proteggere dichiarazioni dei redditi di New York

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rivolto ad un tribunale per impedire ai Democratici della Camera dei rappresentanti di ottenere le sue dichiarazioni dei redditi dallo Stato di New York. Nella causa presentata oggi, 23 luglio, a Washington, l'inquilino della Casa Bianca ha chiesto a un tribunale federale di impedire a Richard Neal, presidente della commissione Fisco (“Ways and Means”), di utilizzare una legge recentemente approvata da New York, progettata per consentire a Neal di accedere ai documenti fiscali riservati dello Stato su Trump. Il presidente ha presentato la causa a titolo personale, usando i suoi avvocati privati che sostengono che il perseguimento da parte della commissione della Camera delle dichiarazioni dei redditi del presidente mancherebbe di un legittimo scopo legislativo e sarebbe quindi al di fuori dell'autorità del Congresso. (segue) (Was)