Usa: Trump fa causa ai Democratici per proteggere dichiarazioni dei redditi di New York (2)

- Il governatore democratico di New York, Andrew Cuomo, ha firmato lo scorso 8 luglio un disegno di legge che consentirà ai legislatori del Congresso federale di ottenere le dichiarazioni dei redditi del presidente Trump, in quella che è stata descritta come una "soluzione alternativa" dopo gli sforzi falliti dei Democratici della Camera per ottenere quei documenti. In precedenza, le dichiarazioni dei redditi statali dovevano rimanere private, con la sola eccezione delle esigenze delle forze dell'ordine. Il nuovo disegno di legge aggiunge un'altra eccezione che afferma che il commissario per le politiche fiscali di New York deve rilasciare qualsiasi dichiarazione statale dei redditi richiesta dalla commissione congiunta per il Fisco, dalla commissione Finanze del Senato e dalla commissione incaricata del fisco alla Camera (Ways and Means) per ogni "scopo legislativo specifico e legittimo". (segue) (Was)