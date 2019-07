Venezuela: Gruppo Lima considera chiamata a elezioni di Maduro come "punto limite" (2)

- Il ministro argentino ha dichiarato inoltre che il Gruppo di Lima non ha ancora definito una posizione circa la risoluzione adottata oggi dall'Assemblea nazionale venezuelana guidata da Juan Guaidò di reincorporare il Venezuela al Trattato interamericano di assistenza reciproca (Tiar). In base a questo Trattato "un attacco contro un paese americano" è considerato come "un attacco a tutti i paesi americani" e nelle intenzioni dell'Assemblea nazionale l'adesione al Tiar permetterebbe l'intervento a difesa del Venezuela da parte di altri Stati americani considerando quello del regime di Maduro come un attacco alle autorità legittime. In questo senso il ministro Faurie ha ribadito che in questi momento "tutti siamo impegnati a raggiungere una soluzione per vie pacifiche" ma che la richiesta di ingresso del Venezuela nel Tiar "apre a previsioni di ogni tipo". "L'uso della forza rappresenta sempre una risorsa da utilizzare nel momento opportuno", ha concluso Faurie. (Abu)