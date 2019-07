Brasile: Anvisa approva nuovo quadro normativo per informazioni su pesticidi

- L'Agenzia di vigilanza sanitaria brasiliana (Anvisa) ha approvato oggi, 23 luglio, il nuovo quadro normativo per i pesticidi usati in agricoltura. Oltre ad aggiornare e chiarire i criteri adottati per la valutazione tossicologica e la classificazione di questi tipi di prodotti, la nuova norma prevede cambiamenti nell'etichettatura e nella catolagazione dei pesticidi per facilitare l'identificazione dei rischi per la salute umana. Il cambiamento implica regole di diverse per le informazioni sui prodotti, sia in termini di parole che di immagini di allerta per la popolazione. (segue) (Brb)