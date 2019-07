Brasile: Anvisa approva nuovo quadro normativo per informazioni su pesticidi (2)

- Le aziende avranno un anno per adattarsi alle nuove regole a partire da quanto il nuovo quadro normativo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale entro i prossimi giorni. Per i prodotti che sono già in circolazione, la riclassificazione sarà effettuata da Anvisa. Secondo l'agenzia, sono già stati inviati dati per la riclassificazione di circa 1.950 pesticidi registrati in Brasile, quasi l'85 per cento dei 2.300 in circolazione. Il quadro normativo per i pesticidi è stato creato in armonia con le norme internazionali seguite dai paesi dell'Unione europea e dell'Asia, che, secondo Anvisa, rafforza le condizioni per la commercializzazione di prodotti brasiliani all'estero, oltre a garantire una maggiore chiarezza delle informazioni ai consumatori nazionali. La classificazione di tossicità del prodotto prevista nel quadro può essere determinata dai componenti presenti nei prodotti, dalle impurità o in confronto con prodotti simili. Per ogni categoria, eventuali rischi per la salute umana saranno indicati dal contatto con la bocca (orale), la pelle (cutanea) e il naso (inalazione). (segue) (Brb)