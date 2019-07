Usa-Cina: delegazione statunitense a Shanghai per primi incontri faccia a faccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati si erano interrotti dopo un vertice tenuto lo scorso maggio, al termine del quale Washington aveva accusato Pechino di essere venuta meno a una serie di impegni precedentemente assunti in sede negoziale; a dispetto dell’intesa raggiunta dai leader dei due paesi a margine del summit G20 di Osaka, in Giappone, lo scorso 29 giugno, entrambe le parti si preparano però a una battaglia di lunga durata: le posizioni di Washington e Pechino restano distanti su una serie di questioni chiave, ad esempio per quanto riguarda l’importazione di prodotti agricoli Usa da parte della Cina. Trump aveva dichiarato dopo l’incontro con Xi che la Cina avrebbe importato una quantità “enorme” di generi alimentari e prodotti agricoli statunitensi, ma ad oggi Pechino non ha compiuto alcun passo concreto in tal senso. Recentemente il presidente Usa ha dato voce alla propria insoddisfazione su Twitter. "Il Messico sta facendo grandi cose alla frontiera, ma la Cina ci sta deludendo per il fatto che non ha acquistato i prodotti agricoli dai nostri grandi produttori, così come si era impegnata a fare”, ha scritto Trump. (Was)