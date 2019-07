Usa: dipartimento Giustizia apre maxi indagine antitrust su colossi hi-tech

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato ieri, 23 luglio, di aver aperto una maxi indagine antitrust su alcune delle più grandi aziende tecnologiche, senza rivelare i nomi delle società sotto inchiesta. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Wall Street Journal”, Facebook, Google, Amazon ed Apple sarebbero però tutte finite sotto il vaglio del dipartimento di Giustizia (DoJ), che esaminerà le pratiche delle piattaforme online che dominano la ricerca su Internet, i social media e la vendita online. La nuova inchiesta antitrust è il segnale più forte dell'interesse del procuratore generale statunitense, William Barr, nel settore tecnologico, e che si potrebbe tradurre in una pressione normativa più pesante per le principali aziende tecnologiche statunitensi. (segue) (Was)