Usa: dipartimento Giustizia apre maxi indagine antitrust su colossi hi-tech (2)

- L'indagine, spiega il dipartimento in una nota, vuole accertare come le maggiori piattaforme tecnologiche abbiano raggiunto l'attuale forza di mercato, attuando o meno pratiche per ridurre la concorrenza, ostacolando l'innovazione e in generale avviando politiche a danno dei consumatori. Il dipartimento di Giustizia e la Federal Trade Commission (Ftc), che condividono l'autorità garante della concorrenza negli Stati Uniti, negli ultimi mesi hanno stabilito chi di loro sia responsabile delle questioni antitrust tra le quattro grandi società tecnologiche. La nuova inchiesta del DoJ potrebbe quindi aumentare i rischi a cui incorrono le grandi società tecnologiche, dal momento che alcune di quelle aziende potrebbero affrontare verifiche antitrust sia dal DoJ che dall'Ftc, scrive il “Wsj”. (Was)