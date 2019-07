Afghanistan: premier pakistano dichiara che lavorerà con gli Usa per accordo di pace

- Dopo anni di tensione tra Washington e Islamabad, il primo ministro pakistano Imran Khan ha detto ieri, 23 luglio, che farà del suo meglio per convincere i talebani ad avviare negoziati con il governo afgano per risolvere la guerra in Afghanistan. Le relazioni tra Afghanistan e Pakistan sono peggiorate dopo che Khan ha dichiarato alla fine di marzo che il governo afgano stava creando ostacoli ai colloqui di pace con i talebani. Khan ha suggerito di istituire un governo provvisorio per sbloccare lo stallo dei negoziati. Il governo afgano ha richiamato il suo ambasciatore in Pakistan per consultazioni a seguito alle osservazioni di Khan. Gli Stati Uniti stanno cercando di raggiungere un accordo di pace con i talebani che preveda il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan e rassicurazioni che il paese non sarà utilizzato come rifugio sicuro per i terroristi. (segue) (Was)