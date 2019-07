Afghanistan: premier pakistano dichiara che lavorerà con gli Usa per accordo di pace (2)

- “Ora incontrerò i talebani e farò del mio meglio per convincerli a parlare con il governo afgano", ha detto Khan durante un incontro all'Istituto di pace degli Stati Uniti, a Washington. "Le elezioni in Afghanistan devono essere elezioni inclusive a cui partecipano anche i talebani", ha aggiunto. In cambio della collaborazione di Khan sul fronte afgano, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è offerto di fare da mediatore nella disputa decennale del Kashmir tra India e Pakistan durante il loro incontro alla Casa Bianca, il 22 luglio. I funzionari statunitensi sperano che il presidente del Pakistan a fare pressione sui talebani afgani affinché accettino un cessate il fuoco e intrattengano colloqui diretti con il governo afgano. (Was)