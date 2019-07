Venezuela: Gruppo Lima propone discutere rapporto Bachelet in Consiglio Sicurezza Onu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro peruviano ha quindi sottolineato che la conferenza di agosto, alla quale parteciperanno anche i paesi coinvolti nel cosiddetto meccanismo di Oslo e alla quale sono stati invitati i governi di Russia, Cina, Cuba e Turchia, "non ambisce a generare una dichiarazione consensuale ma a generare un processo di riflessione plurale". "Il proseguimento del dialogo attraverso il meccanismo di Oslo con l'incontro a Barbados ci ha convinti che è necessario contribuire a creare un clima internazionale che favorisca le proposte" volte a trovare una soluzione alla crisi, ha aggiunto in questo senso Popolizio. Il rappresentante peruviano ha tuttavia confermato riguardo alla partecipazione di Russia, Cina, Cuba e Turchia - paesi che "tuttora appoggiano il regime illegittimo e dittatoriale di Nicolas Maduro" - che "fino ad oggi non abbiamo ricevuto risposta sulla loro partecipazione". (segue) (Abu)