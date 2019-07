Usa: Trump fa causa ai Democratici per proteggere dichiarazioni dei redditi di New York (3)

- La legislazione di New York consente dunque allo Stato di consegnare le dichiarazioni statali di Trump alle commissioni del Congresso federale. I documenti potrebbero fornire uno sguardo senza precedenti sugli affari di Trump a New York, sul suo reddito e su altre informazioni finanziarie personali, secondo gli esperti legali. I Democratici del Congresso stanno cercando da tempo di ottenere l'accesso alle dichiarazioni dei redditi federali di Trump, ma il dipartimento del Tesoro si è finora rifiutato. Per questo la commissione Ways and Means della Camera ha intentato una causa contro il dipartimento del Tesoro e l'Internal Revenue Service (Irs), l'equivalente dell'Agenzia delle entrate in Italia, in un tribunale federale, e ha accusato l'amministrazione di un "attacco straordinario" al Congresso nel prevenire la divulgazione dei documenti finanziari personali del presidente (Was)