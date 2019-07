Usa-Cina: delegazione statunitense a Shanghai per primi incontri faccia a faccia

- La squadra di negoziatori statunitensi si dirigerà a breve in Cina per i primi colloqui faccia a faccia con la controparte cinese, nel tentativo di far raggiungere alle due superpotenze mondiali un accordo commerciale. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, i funzionari statunitensi viaggeranno verso la Cina tra venerdì 26 luglio – data che segna l’inizio della pausa estiva di sei settimane del Congresso - e giovedì 1 agosto. Il rappresentante commerciale statunitense, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, si recheranno a Shanghai per incontrare il vicepremier cinese Liu He e il suo team e riprendere i negoziati formali dopo la brusca interruzione di maggio. Lighthizer e Mnuchin hanno sottolineato nelle recenti telefonate con i negoziatori cinesi che gli Stati Uniti vogliono che la Cina accetti di acquistare più prodotti agricoli statunitensi, ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Lawrence Kudlow. La Cina, ha detto Kudlow, sembra disposta a farlo come "gesto di buona volontà". "Speriamo fortemente che la Cina inizi presto ad acquistare prodotti agricoli", ha aggiunto. (segue) (Was)