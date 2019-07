Usa: Camera condanna boicottaggio contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione martedì, 23 luglio, che condanna il movimento di boicottaggio globale contro Israele, una misura che ha ottenuto un ampio sostegno bipartisan ma che è stata invece respinta da alcuni esponenti progressisti. La risoluzione non vincolante arriva infatti dopo una battaglia dietro le quinte tra i Democratici moderati e i progressisti sulla condanna o meno pubblica della campagna globale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele (Bds). Introdotta da un gruppo di membri bipartisan, la risoluzione sostiene una soluzione a due stati, dichiarando che il Bds è uno sforzo per delegittimare Israele e sollecitando "israeliani e palestinesi a tornare a negoziati diretti come unico modo per porre fine al conflitto israelo-palestinese". Alcuni legislatori liberali – compresa la deputata progressista Ilhan Omar - hanno fortemente obiettato la risoluzione, sostenendo che la Camera ha votato per condannare un movimento non violento. “Dovremmo condannare nei termini più forti, la violenza che perpetua l'occupazione, da parte di Israele, Hamas o di singoli individui. Ma se vogliamo condannare mezzi violenti per resistere all'occupazione, non possiamo anche condannare i mezzi non violenti", aveva dichiarato Omar la scorsa settimana. (Was)