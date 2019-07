Usa: braccio destro di Mueller sarà con ex procuratore speciale durante testimonianza

- Il braccio destro di lunga data dell'ex procuratore speciale Robert Mueller apparirà accanto a lui durante la testimonianza di domani, 24 luglio, davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal quotidiano “New York Times”, Aaron Zebley sarà davanti ai membri del Congresso per assistere Mueller, mentre l'ex procuratore risponderà alle domande sull'indagine “Russiagate”. La commissione Giustizia ha acconsentito alla richiesta insolita dopo che Mueller ha presentato la richiesta affinché Zebley prestasse giuramento come testimone al suo fianco. Invece, in qualità di consigliere di Mueller, Zebley non sarà sotto giuramento né teoricamente autorizzato a rispondere alle domande dei legislatori, ma potrebbe conferire privatamente con Mueller se avesse bisogno di assistenza o di una guida su come rispondere. Non è chiaro se Mueller abbia fatto una richiesta analoga alla commissione Intelligence della Camera, il panel terrà sempre mercoledì la seconda delle due audizioni molto attese di Mueller. (Was)