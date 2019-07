Rifiuti Roma: Raggi, su tmb salario anche Ama chiederà revoca Aia, lì vogliamo fare uffici, asilo nido e parco

- "Sul tmb (salario, ndr) abbiamo fatto richiesta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e anche Ama la chiederà: sono in corso i lavori per l'attivazione della bonifica. La nostra idea è farci gli uffici di Ama. Vogliamo aprire quell'area al territorio, con un nido comunale nido o un parco. Non ci sarà mai più un impianto". Così la sindaca Virginia Raggi durante l'incontro con i cittadini sui rifiuti organizzata questo pomeriggio dal minisindaco del municipio III Giovanni Caudo all'università Salesiana.(xcol4)